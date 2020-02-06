الشيخ الخطيب: اسرائيل هي مصدر الشر في المنطقة وثير الفتن والنعرات الطائفية

استقبل نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ علي الخطيب السفير الالماني جورج بيرجيلين و السكرتير الاول هندية فرح بحضور الامين العام نزيه جمول ومفتي صور وجبل عامل ​الشيخ حسن عبد الله​، وجرى استعراض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتم التباحث في اوضاع اللبنانيين المقيمين في المانيا.

واكد الخطيب ان "​النزوح السوري​ يشكل عبئا على لبنان ويجب تقديم المساعدات الى النازحين في وطنهم السوري والعمل لما يسرع عملية العودة الامنة لهم"، معتبراً ان "الضغوط الاقتصادية على لبنان وسوريا تهدف الى تصفية ​القضية الفلسطينية​ والغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم في فلسطين من خلال فرض ما يسمى صفقة العصر"، مشيراً الى ان "اسرائيل هي مصدر الشر في منطقتنا اذ تثير الفتن النعرات الطائفية للتفريق بين الشعوب سعيا لتحقيق مشروع اسرائيل الكبرى، وان المقاومة في لبنان نتيجة طبيعية للاحتلال الاسرائيلي للبنان وهي ضرورة لردع العدوان المستمر الذي ينتهك سيادة واستقرار لبنان، فالمقاومة هي من نسيج الشعب اللبناني وهي تدافع عن شعبها ووطنها ونحن نرفض اتهامها بالارهاب لما يمثله من اساءة الى الشعب اللبناني"، طالباً من "اللبنانيين ان يكونوا اخوة وشركاء في الوطن فيتعاونوا على قيام دولة المواطنة وليس الطائفية فالانتماء الوطني هو المعيار في العمل السياسي، وهذا ما يسعى اليه المجلس ولا سيما مؤسسه سماحة ​الامام موسى الصدر​ الذي تصدى للفتن بين اللبنانيين وسعى لوقف الحرب الاهلية ساعيا لترسيخ وتعزيز العيش المشترك بينهم وصهرهم في بوتقة الوحدة الوطنية ومقاومة ​الاحتلال الاسرائيلي​".

هذا واستقبل الخطيب الخطيب ​السفير الجزائري​ في لبنان عبد الكريم ركايبي في زيارة تعارفية بحضور امين عام المجلس جمول والمفتي عبد الله، وجرى "استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم الشعب والدولتين الشقيقتين".