لجنة المرأة والطفل استمعت الى عرض شؤون المرأة حول الخطة الوطنية

عقدت لجنة المراة والطفل النيابية اجتماعا للاستماع الى عرض "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" حول الخطة الوطنية لتنفيذ قرار ​مجلس الامن​ 1325 حول المراة و​السلام​ والامن التي اقرها ​مجلس الوزراء​ بتاريخ 12 ايلول 2019. وتركز ​النقاش​ على "اهمية دور ​المجلس النيابي​ في وضع التشريعات والتعديلات القانونية الضرورية لوضع هذه الخطة موضع التفنيذ"، كما تم البحث في "الميزانية الموضوعة للخطة والاليات المعتمدة ومصادر التمويل"، واكد الحاضرون "ضرورة تسهيل الجهود وترتيب الاولويات، بما يسهم بتنفيذ الخطة باقصى فاعلية".

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