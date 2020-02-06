النشرة: اليونيفيل الإيطالية تدشن طريقاّ في بلدة راميا الحدودية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في إطار قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة "​اليونيفيل​"، دشنّت بالشراكة مع بلدية راميا في قضاء ​بنت جبيل​، طريقاً حيوياً بحضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الايطالي دييغو فيليبو فولكو، رئيس ​البلدية​ نبيل صالح، وفاعليات رسمية ومحلية من المنطقة وضباط ايطاليين.

وأشاد صالح بالكتيبة الإيطالية ودورها الريادي في سبيل تحقيق ​الأمن​ والاستقرار في ​جنوب لبنان​ كما شكرهم على مساندتهم ودعمهم لأبناء ​الجنوب​ عموما ولأبنائنا خصوصا ونوه بالمشاريع الخدماتية والإنمائية التي أنجزوها في المنطقة".

من ناحيته، أعرب راعي الحفل الجنرال فولكو عن سعادته لإنجاز المشروع الحيوي لفائدة أبناء المنطقة وتحسين ​القطاع الزراعي​ والخدماتي في بلدة راميا ونوه بالتعاون الناجح والمثمر بين اليونيفيل الإيطالية وبلدة راميا.