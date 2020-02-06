أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية أن الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، دشنّت بالشراكة مع بلدية راميا في قضاء بنت جبيل، طريقاً حيوياً بحضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الايطالي دييغو فيليبو فولكو، رئيس البلدية نبيل صالح، وفاعليات رسمية ومحلية من المنطقة وضباط ايطاليين.
وأشاد صالح بالكتيبة الإيطالية ودورها الريادي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان كما شكرهم على مساندتهم ودعمهم لأبناء الجنوب عموما ولأبنائنا خصوصا ونوه بالمشاريع الخدماتية والإنمائية التي أنجزوها في المنطقة".
من ناحيته، أعرب راعي الحفل الجنرال فولكو عن سعادته لإنجاز المشروع الحيوي لفائدة أبناء المنطقة وتحسين القطاع الزراعي والخدماتي في بلدة راميا ونوه بالتعاون الناجح والمثمر بين اليونيفيل الإيطالية وبلدة راميا.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اليونيفيل الإيطالية تدشن طريقاّ في بلدة راميا الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.