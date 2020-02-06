أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" ​فادي سعد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ما حصل أمس من تحريض طائفي ومناطقي يندى له الجبين وهو بضرره لا يختلف عن ​الكورونا​ الذي يفتك بصاحبه قبل الغير".

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كانت هذه تفاصيل خبر سعد: ما حصل من تحريض طائفي لا يختلف عن الكورونا الذي يفتك بصاحبه قبل الغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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