معلوف: التحريض على الوطني الحر في سياق المزايدة والحملة المستمرة ضده

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادغار معلوف​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "الغمز والتحريض على التيار بعد البيان الواضح والصريح الذي صدر عنه ممن استفاض بالكلام عن خصوصية الجبل وآخرها ابان جريمة ​قبرشمون​ وممن اطلق النار على المنتفضين ليل 17 تشرين مرفوض ويأتي في سياق المزايدة الرخيصة والحملة المستمرة

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