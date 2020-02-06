فارس سعد: الحرب على سوريا هي في الأساس حرب لتصفية قضية فلسطين

إعتبر رئيس ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​فارس سعد​ أن "​صفقة القرن​ المشؤومة لن تمرّ، وبأنّ ​فلسطين​ كلّ فلسطين، هي أرضنا وحقنا، وما من قوة في العالم تستطيع أن تسلبنا حقنا"، معتبراً أن "الحرب على ​سوريا​، هي في الأساس حرب لتصفية قضية فلسطين. فالدول الغربية والإقليمية والعربية التي تشارك في الحرب على سوريا، هي ذاتها شريكة في صفقة القرن".

ومن مقر ​السفارة السورية​ في ​اليرزة​، أكد سعد أن "هذه رسالة للعدو الصهيوني ولأصدقاء العدو ولأميركا وكلّ محور ​الإرهاب​ والعدوان، بأنّ سوريا، لم تغب عن حمل قضية فلسطين".

وخلال لقاء رفضاً لصفقة القرن ودعماً لسوريا في مواجهة الإرهاب، أشار سعد إلى أنّ "سوريا دفعت أثماناً باهظة لأنها لم تساوم على فلسطين، ولأنها لم تتخلّ يوماً عن دعم ​المقاومة الفلسطينية​، وأنّ كلّ الحرب الإرهابية الكونية التي تُشنّ عليها، لأنها تقف سداً منيعاً في مواجهة مخطط تصفية المسألة الفلسطينية".

وتوجه إلى المحور الأميركي الإسرائيلي بالإشارة إلى أنّ "سوريا التي أردتم إسقاطها لتحييدها وتمرير صفقة القرن من دون ممانعة، قد أسقطت مشاريعكم ورهاناتكم وهي سائرة بعزّ وشموخ من نصر الى نصر".

ووجه سهد تحية "إكبار إلى قائد سوريا الرئيس ​بشار الأسد​ وإلى الجيش والشعب السوريين، فانتصار سوريا على الإرهاب وإسقاط مشاريع رعاة الإرهاب، هو انتصار لفلسطين، لأنه عندما تكون سوريا موحدة وقوية ومنتصرة، فإنّ صفقة القرن لا بدّ أنها ولدت ميتة"، مؤكداً أن لا خيار غير المقاومة.