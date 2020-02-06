أبو جودة ترأس اجتماع مجلس الامن الفرعي لبحث ملفات السرقة والتهريب

ترأس ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي كمال أبو جودة في مكتبه بسرايا زحلة، اجتماعا ل​مجلس الأمن​ الفرعي، حضره عدد من الشخصيات الامنية، وتم "البحث في ملف ظاهرة سرقة السيارات في القرى والبلدات البقاعية حيث تمت الإفادة انه تم توقيف الشخص الذي نفذ معظم عمليات السرقة في ​مدينة زحلة​، إضافة إلى توقيف افراد عصابة اخرى للسبب نفسه، وتم اقتراح خطة للحد من هذه الظاهرة سيجري ابلاغها ومتابعتها مع الجهات المعنية حيث اعطى ابو جوده توجيهاته بهذا الخصوص، اضافة الى بروز ظاهرة المطالبة بالأمن الذاتي في بعض القرى والبلدات البقاعية، حيث تمت الافادة بأن ​الوضع الأمني​ ممسوك ولا داعي للقلق"، وشدد ابو جوده على "ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف ​الاجهزة الامنية​ لطمأنة المواطنين"، متمنيا عليهم الثقة بأجهزة ​الدولة​ ومؤسساتها".

وبحث المجتمعون ظاهرة تهريب الاشخاص والبضائع عبر الحدود السورية اللبنانية، حيث تم التأكيد على "ضرورة التشدد في المراقبة والمتابعة، والتنسيق الكامل بين الاجهزة الامنية لمكافحة هذه الظاهرة باعتبارها مسألة تمس بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين اللبنانيين".