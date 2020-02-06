رأى رئيس تيار "صرخة وطن" جهاد ذبيان أن "إقرار البيان الوزاري على الرغم من وجود الكثير من الملاحظات حوله يشكل أولى الخطوات نحو إعادة إنتظام عمل المؤسسات، وعلى رأسها الحكومة التي تستعد لنيل الثقة الأسبوع المقبل، في وقت تعصف الأزمة بلبنان واللبنانيين، ما يضع ثقة الحكومة وخطة بيانها الوزاري على المحك، وهو ما يتطلب وقوف الجميع أمام مسؤولياتهم لأن إنقاذ لبنان واللبنانيين يبقى أهم من المناكفات السياسية الحاصلة".
من جهة ثانية دان ذبيان "العدوان الإسرائيلي الجوي على الأراضي السورية والذي يشكل إنتهاكاً سافراً لسيادتها"، ولفت الى أن "هذا العدوان جاء بالتزامن مع دخول قوات تركية براً الى الأراضية السورية في الشمال، يكشف التكامل بين قوى العدوان على سوريا ويفضح حقيقة المخطط التركي – الإسرائيلي في السعي للعداون على الدولة السورية التي تستكمل حربها على الإرهاب، ولن يتمكن هذا العداون المزدوج من ردع سوريا أو منعها من القيام بواجبها في دحر الإرهاب عن كامل التراب السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر ذبيان: إقرار البيان الوزاري خطوة لإستعادة عمل المؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.