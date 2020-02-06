ذبيان: إقرار البيان الوزاري خطوة لإستعادة عمل المؤسسات

رأى رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ أن "إقرار ​البيان الوزاري​ على الرغم من وجود الكثير من الملاحظات حوله يشكل أولى الخطوات نحو إعادة إنتظام عمل المؤسسات، وعلى رأسها ​الحكومة​ التي تستعد لنيل الثقة الأسبوع المقبل، في وقت تعصف ​الأزمة​ ب​لبنان​ واللبنانيين، ما يضع ثقة الحكومة وخطة بيانها الوزاري على المحك، وهو ما يتطلب وقوف الجميع أمام مسؤولياتهم لأن إنقاذ لبنان واللبنانيين يبقى أهم من المناكفات السياسية الحاصلة".

من جهة ثانية دان ذبيان "​العدوان الإسرائيلي​ الجوي على ​الأراضي السورية​ والذي يشكل إنتهاكاً سافراً لسيادتها"، ولفت الى أن "هذا العدوان جاء بالتزامن مع دخول قوات تركية براً الى الأراضية السورية في ​الشمال​، يكشف التكامل بين قوى العدوان على ​سوريا​ ويفضح حقيقة المخطط التركي – الإسرائيلي في السعي للعداون على ​الدولة السورية​ التي تستكمل حربها على ​الإرهاب​، ولن يتمكن هذا العداون المزدوج من ردع سوريا أو منعها من القيام بواجبها في دحر الإرهاب عن كامل التراب السوري".