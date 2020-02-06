اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط،​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "يبدو ان وزير الخارجية الجديد ناصيف حتّي يحب ​تفجير​ قنابل صوتية كبيرة كي يوازي سلفه في ادعاءات المبالغة كي لا اقول ​العنصرية​ المعروفة، فالافضل يا معالي الوزير تدقيق الأرقام وربما استبدال منصب الخارجية بالكهرباء".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط لحتي: يبدو انك تحب تفجير قنابل صوتية كي توازي سلفك بالادعاءات المبالغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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