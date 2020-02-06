فضل الله: ينبغي على الجميع توخي الحذر وعدم الوقوع في الفتنة

أكد ​العلامة السيد علي فضل الله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "ينبغي على الجميع توخي الحذر وعدم الوقوع في الفتنة التي تأخذ مرة بعداً مذهبياً والمرة الأخرى بعداً طائفياً أو بعدا مناطقياً"، محذراً من "الانجرار من خلال التصريحات غير المدروسة أو التصرفات المشينة لدعوات التحريض وخطاب التفرقة"، مشيراً الى ان "التفرقة قتلتنا وقتلنا التحريض"، داعياً لـ"نداء الوحدة التي نريده أن يبقى هو الحاكم على تصرفات الجميع".

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