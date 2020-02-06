صقر رحب بقرار وزير الزراعة تأخير استيراد البطاطا المصرية

نوه رئيس ​نقابة مزارعي البطاطا​ في ​البقاع​ جورج الصقر في بيان بـ"تأخير استيراد البطاطا المصرية 18 يوما عن موعدها الاعتيادي، وذلك بفضل جهود وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ الذي حدد أيضا تاريخ شهر فقط لاستيراد البطاطا المصرية وضمن كمية محددة لا تزيد عن 25 ألف طن".

وأشار إلى أن "القرار الذي اتخذه وزير الزراعة على اثر مفاوضات مع الجانب المصري، يعتبر إنجازا لمزارعي البطاطا الذين يوجهون كل التقدير لجهود ​وزارة الزراعة​ التي عملت على تصريف الانتاج الحالي في ​لبنان​، وحمت مواسم عكار والبقاع، بفعل تحديد الكميات والتاريخ"، معربا عن أمله في أن "تستمر هذه العلاقة المميزة بين مرتضى والمزارعين الذين يستبشرون خيرا بوجود إبن سهل البقاع على رأس وزارة الزراعة، ومدير عام الوزارة المهندس ​لويس لحود​".

