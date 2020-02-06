دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى عقد جلسة نيابية في ​الساعة​ 11 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء 11 و 12 شباط الجاري 2020 وذلك قبل الظهر وبعده لمناقشة ​البيان الوزاري​ والتصويت على الثقة. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر بري دعا الى جلسة لمناقشة البيان الوزاري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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