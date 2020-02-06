ترامب: عانيت محنة فظيعة في محاكمة عزلي

لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى أن "الفاسدين كانوا يعرفون أن ما يفعلونه خطأ ولكنهم وضعوا أنفسهم فوق بلدنا العظيم"، مشيرا الى "أننا قد مررنا بمحنة عظيمة بسبب فاسدين فعلوا ما بوسعهم لتدميرنا وأضروا ببلدنا".
وأعلن ترامب أنهعانى محنة "فظيعة" في محاكمة عزله، مؤكدا أن "معارضيه فعلوا كل ما بوسعهم لتدميره".
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