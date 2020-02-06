أفادت مصادر فلسطينية لقناة "الاسرائيلية الثانية"، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، سيعقد مؤتمرا صحفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تزامنا مع مناقشة صفقة القرن بمجلس الأمن".
وأشارت المصادر،الى أنه من المتوقع "أن يعرب أولمرت عن معارضته للخطة"، مشيرة إلى أنه "سيتحدث مرة أخرى، أنه كان على أعتاب اتفاق مع الفلسطينيين في نهاية فترة رئاسته للوزراء".
ولفتت الى أن "ما يعتزم أولمرت قوله، ربما يساعد عباس بحشد دعم دولي واسع لرفض خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لأن رئيس وزراء إسرائيلي سابق سيكون دليلا على أن الفلسطينيين لا يستبعدون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، كجزء من المفاوضات بين الفريقين".
هذا ومن المنتظر أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، لحضور مناقشات مجلس الأمن بعد نشر الخطة الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صحفي مشترك بين عباس وأولمرت لإعلان معارضتهما لـ"صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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