مؤتمر صحفي مشترك بين عباس وأولمرت لإعلان معارضتهما لـ"صفقة القرن"

أفادت ​مصادر فلسطينية​ لقناة "الاسرائيلية الثانية"، بأن "رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي السابق ​إيهود أولمرت​، سيعقد مؤتمرا صحفيا مع الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، تزامنا مع مناقشة صفقة القرن ب​مجلس الأمن​".

وأشارت المصادر،الى أنه من المتوقع "أن يعرب أولمرت عن معارضته للخطة"، مشيرة إلى أنه "سيتحدث مرة أخرى، أنه كان على أعتاب اتفاق مع ​الفلسطينيين​ في نهاية فترة رئاسته للوزراء".

ولفتت الى أن "ما يعتزم أولمرت قوله، ربما يساعد عباس بحشد دعم دولي واسع لرفض خطة الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​، لأن رئيس وزراء إسرائيلي سابق سيكون دليلا على أن الفلسطينيين لا يستبعدون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، كجزء من المفاوضات بين الفريقين".

هذا ومن المنتظر أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مقر ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​ الأسبوع المقبل، لحضور مناقشات مجلس الأمن بعد نشر الخطة الأميركية.