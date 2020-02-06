أعلن مبعوث واشنطن الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، ان "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتمتع، بموجب مرسوم رئاسي اعتُمد العام الماضي، بسلطة فرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يدعمون العملية السياسية في سوريا وبخاصة وقف إطلاق النار ، ونحن ننظر في ما يمكننا القيام به حيال ذلك، ونحن نسأل الأتراك كيف يمكننا مساعدتهم"، معرباً عن "قلقه الشديد إزاء الوضع في إدلب بشمالي سوريا".
هذا وأعلنت اميركا في وقت سابق تأييدها لتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي في ردها على القصف المدفعي السوري لمواقع تركية في شمال غربي سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث اميركا لسوريا: نعرب عن قلقنا الشديد إزاء الوضع في إدلب بشمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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