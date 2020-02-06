مبعوث اميركا لسوريا: نعرب عن قلقنا الشديد إزاء الوضع في إدلب بشمالي سوريا

أعلن مبعوث ​واشنطن​ الخاص إلى ​سوريا​، ​جيمس جيفري​، ان "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يتمتع، بموجب مرسوم رئاسي اعتُمد العام الماضي، بسلطة فرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يدعمون العملية السياسية في سوريا وبخاصة وقف ​إطلاق النار​ ، ونحن ننظر في ما يمكننا القيام به حيال ذلك، ونحن نسأل الأتراك كيف يمكننا مساعدتهم"، معرباً عن "قلقه الشديد إزاء الوضع في إدلب بشمالي سوريا".

هذا وأعلنت ​اميركا​ في وقت سابق تأييدها ل​تركيا​، حليفتها في ​حلف شمال الأطلسي​ في ردها على القصف المدفعي السوري لمواقع تركية في شمال غربي سوريا.