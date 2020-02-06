الفضاء الإيرانية: تمكنا من صناعة صواريخ حاملة للأقمار الصناعية جيل3

أعلن رئيس منظمة ​الفضاء​ الإيرانية، مرتضى براري، أنه "بالنظر للدعم المقدم من قبل المجلس الأعلى لعلوم الفضاء المؤلف من 5 وزراء في الحكومة فإننا اليوم تمكنا من التوصل إلى تقنية صناعة ​الصواريخ​ الحاملة للأقمار الصناعية من الجيل الثالث".

ولفت براري في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية، الى أن "من مزايا القمر الصناعي الإيراني "ظفر" المصنع محليا، هو قدرته على إرسال المعلومات الملتقطة من الفضاء إلى 256 محطة فضائية بالعالم في آن واحد".

وأشار إلى "التقدم الحاصل في صناعة الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "سروش"، موضحا "بأننا سنبدأ بخطوات وبرامج جادة في عام 2024 لتصنيع الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "سروش"، الذي سيكون قادرا على حمل القمر الصناعي لارتفاع 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض".‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌