رئيس أركان حرب الجيش المصري يتفقد الإجراءات في شمال سيناء

أعلنت ​القوات المسلحة​ المصرية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "رئيس اركان حرب ​الجيش المصري​ الفريق محمد فريد تفقد عددا من الكمائن والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية في ​شمال سيناء​، اضافة الى مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات ​التأمين​ من مركز العمليات الدائم في ​العريش​، وتنفيذ الخطط الأمنية وإحكام السيطرة الأمنية علي شبه ​جزيرة سيناء​".

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