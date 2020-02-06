الملك سلمان يوجه رسالتين للسيسي ولرئيس وزراء إثيوبيا

وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهه رسالة إلى رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.
وتتضمن الرسالة التي تسلمها الرئيس المصري تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
ووجه قطان رسالة خطية من الملك سلمان إلى أبى أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، بخصوص العلاقات الثنائية بين البلدين.
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