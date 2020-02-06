الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسلم 35 طفلا من "داعش" لروسيا

أعلنت مفوضة حقوق الطفل في روسيا، آنا كوزنتسوفا، أنه "من الضروري إجلاء الأطفال من ذوي داعش من سوريا والعراق، ونتمنى عبر مواصلة العمل والجهود المشتركة، أن نستطيع إعادة جميع الأطفال الروس إلى ديارهم، وأن ننجح في إنجاز هذا العمل".
ولفتت كوزنتسوفا، خلال مؤتمر صحفي عقد في دائرة العلاقات الخارجية في مدينة القامشلي، الى "أننا نظمنا الأوراق المطلوبة لإجلاء جميع الأطفال الآخرين"، متقدمتا بالشكر لجميع الذين قدموا الدعم والمساعدة.
وقد سلمت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، 35 طفلا من أطفال "داعش" إلى وفد روسي برآسة كوزنتسوفا.
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