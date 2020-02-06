"واس" تنشر فيديو لغارات جوية شنها التحالف العربي على مواقع الحوثيين

نشرت وكالة الأنباء ​السعودية​ الرسمية "واس"، مقطع ​فيديو​، على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق غارات جوية شنها ​التحالف العربي​ الذي تقوده المملكة على مواقع لجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) في اليمن. وأشارت الوكالة إلى أن "التحالف نفذ تلك الغارات في مديرية نهم بمحافظة ​صنعاء​، إسنادا لقوات ​الحكومة اليمنية​ المعترف بها دوليا". إضغط للمزيد

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