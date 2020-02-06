بوتين يقيل 4 جنرالات ويجري عددا من التعديلات بأجهزة الأمن الروسية

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ عن "إقالة 4 جنرالات في وزارتي الداخلية والطوارئ في البلاد"، مشيراً الى "إجراء عددا من التعديلات في أجهزة ​الأمن​ الروسية".

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