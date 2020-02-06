الداخلية الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية ستنهار بعد أسبوع في حال أوقفت التنسيق

أعتبر وزير الداخلية الإسرائيلي آريه درعي، أن "السلطة الفلسطينية ستنهار خلال أسبوع في حال أوقفت التنسيق الأمني"، مشيرا إلى أن "التنسيق الأمني مهم لإسرائيل ولكنه أكثر أهمية للسلطة الفلسطينية"، مشدداً على أن "تهديد السلطة بوقف التنسيق لن يؤثر على الأمن الإسرائيلي كثيرًا، وأنه بإمكان الشاباك تدبير أمره بدون التنسيق"، رافضا الإسهاب في "الأسباب التي ستؤدي بالسلطة للانهيار حال أوقفت التنسيق".
هذا وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اجتمع في وقت سابق بعدد من قادة حركة فتح بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لـ"بحث تداعيات خطة السلام في الشرق الأوسط المقترحة من قبل واشنطن".
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