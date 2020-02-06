الداخلية الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية ستنهار بعد أسبوع في حال أوقفت التنسيق

أعتبر وزير الداخلية الإسرائيلي آريه درعي، أن "​السلطة الفلسطينية​ ستنهار خلال أسبوع في حال أوقفت التنسيق الأمني"، مشيرا إلى أن "التنسيق الأمني مهم لإسرائيل ولكنه أكثر أهمية للسلطة الفلسطينية"، مشدداً على أن "تهديد السلطة بوقف التنسيق لن يؤثر على ​الأمن الإسرائيلي​ كثيرًا، وأنه بإمكان ​الشاباك​ تدبير أمره بدون التنسيق"، رافضا الإسهاب في "الأسباب التي ستؤدي بالسلطة للانهيار حال أوقفت التنسيق".

هذا وكان الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ قد اجتمع في وقت سابق بعدد من قادة ​حركة فتح​ بمقر الرئاسة في مدينة ​رام الله​، لـ"بحث تداعيات خطة ​السلام​ في ​الشرق الأوسط​ المقترحة من قبل ​واشنطن​".