الخارجية الفرنسية: باريس تحمل حلفاء دمشق مسؤولية الوضع في إدلب

أعرب الناطق باسم ​الخارجية الفرنسية​، في بيان عن "قلق ​فرنسا​ الشديد إزاء الوضع في إدلب، والتصعيد بعد الضربات الجوية التي نفذها الجيش على مواقع محددة ضمن اتفاق سوتشي"، داعياً لـ"وقف فوري للأعمال العدائية في المحافظ، وتحميل حلفاء ​النظام السوري​ مسؤولية خاصة بسبب ما يحدث في المحافظة".

هذا وأعلن ​الجيش السوري​ أن "رتلا من ​الجيش التركي​ دخل ​الأراضي السورية​ بغطاء جوي إسرائيلي".

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