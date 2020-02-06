أعرب الناطق باسم الخارجية الفرنسية، في بيان عن "قلق فرنسا الشديد إزاء الوضع في إدلب، والتصعيد بعد الضربات الجوية التي نفذها الجيش على مواقع محددة ضمن اتفاق سوتشي"، داعياً لـ"وقف فوري للأعمال العدائية في المحافظ، وتحميل حلفاء النظام السوري مسؤولية خاصة بسبب ما يحدث في المحافظة".
هذا وأعلن الجيش السوري أن "رتلا من الجيش التركي دخل الأراضي السورية بغطاء جوي إسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفرنسية: باريس تحمل حلفاء دمشق مسؤولية الوضع في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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