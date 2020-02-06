علاوي:ما يجري في الساحات قد يؤثر على استمرارنا في المسؤولية الموكلة لن

لفت رئيس الحكومة ​العراق​ية المكلف ​محمد علاوي​، الى أن "أولويتنا إجراء تحقيقات في ما جرى يوم أمس من إعتداء وإحراق للخيم، ونرفض الاعتداء على ​المتظاهرين​"،مؤكدا أنه "سيتم التحقيق بالانتهاكات التي وقعت خلال ​التظاهرات​ في العراق، ومحاسبة المعتدين على ​المحتجين​ لن تستثني أحدا".

وأشار علاوي الى أن "ما يجري في الساحات قد يؤثر على استمرارنا في المسؤولية الموكلة إلينا"، مشددا على أن "الدم العراقي هو خطنا الأحمر الوحيد".