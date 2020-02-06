لفت رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد علاوي، الى أن "أولويتنا إجراء تحقيقات في ما جرى يوم أمس من إعتداء وإحراق للخيم، ونرفض الاعتداء على المتظاهرين"،مؤكدا أنه "سيتم التحقيق بالانتهاكات التي وقعت خلال التظاهرات في العراق، ومحاسبة المعتدين على المحتجين لن تستثني أحدا".
وأشار علاوي الى أن "ما يجري في الساحات قد يؤثر على استمرارنا في المسؤولية الموكلة إلينا"، مشددا على أن "الدم العراقي هو خطنا الأحمر الوحيد".
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي:ما يجري في الساحات قد يؤثر على استمرارنا في المسؤولية الموكلة لن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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