بيسكوف: هجمات المتشددين ضد منشآتنا بسوريا تنطلق من مناطق سيطرة تركيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ ان "هجمات المتشددين المستمرة ضد المنشآت الروسية في ​سوريا​ تنطلق من مناطق سيطرة تركيا وتستهدف ​الجيش السوري​ والمنشآت العسكرية الروسية"، مشيراً الى ان "آخر ​اتصال​ بين الرئيسين الروسي فلاديمير ​بوتين​ والتركي ​رجب طيب اردوغان​ أكد أن لكل جانب مجموعة من المخاوف الخاصة به فيما يتعلق بالوضع في إدلب، وما يقلق موسكو هو الأنشطة العدوانية لهذه الجماعات، والتي تقع في نقطة تابعة لتركيا، فضلا عن استمرار وتواصل هذه الأنشطة العدوانية لهذه ​الجماعات الإرهابية​، والموجهة ضد ​القوات المسلحة​ السورية"، لافتاً إلى أنه لا "توجد حاليا خطط لاجتماع بين بوتين واردوغان لكن من الممكن ترتيب مثل هذا الاجتماع سريعا إذا لزم الأمر".

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