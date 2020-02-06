شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: حزب الوفد هو قبلة وملاذ كل مصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب هو قبلة وملاذ كل مصري. جاء ذلك حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ورحب "أبو شقة"، فى بداية الحلقة النقاشية بجميع الحضور فى بيت الأمة المصرية الذى يمتد بجذوره إلى ما يزيد عن مئة عام، مؤكدا أن بيت الأمة فى تاريخه كان مع الدولة المصرية والوطن والمواطن، فدائما له دور قوى ورأى وموقف ثابت لا يحيد عن مواقفه الثابتة والراسخة.

وشدد "أبو شقة" على أن حزب الوفد أقدم الأحزاب السياسية فى العالم، موضحا أنه رؤى الحزب تتمثل فى الدفاع عن الوطن والديمقراطية، والمواطنين والطبقات الكادحة، مضيفا أن أغلب القوانين التى صدرت لحقوق الطبقات الكادحة، كانت أثناء حكومة حزب الوفد.

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وكان بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، قال إن قانون المحليات من أهم القوانين للمجتمع بأكمله، محذرا من العجلة في إصدار قانون المحليات بشكل انفعالى، مشددا علي ضرورة التأنى حتى يخرج القانون بشكل توافقى يرضى جميع الأطراف، متابعا: "لابد أن نفرق داخل القانون بين الإدارة المحلية وانتخابات المحليات، ولابد أن نصل إلى إعداد قانون جيد ينظم العملية الانتخابية".