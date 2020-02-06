خلال 24 ساعة.. ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية

وشنت قوات الأمن حملات مكبرة في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 1094 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وفي مجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 911 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

كما شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط 11655 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

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وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الري والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضي الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط 244 قضية متنوعة.

وتمكنت قوات الأمن بالإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط 110 قضايا في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحر مدين لمصلحة الضرائب".

وفي مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، والجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي، أسفرت الحملة المكبرة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن ضبط 3 قضايا متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عن ضبط 9 قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات.