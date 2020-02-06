بعد توقفها بسبب "كورونا".. الصين تُعلن 4 إجراءات لاستئناف حركة النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

كشفت وزارة النقل الصينية، الخميس، النقاب عن 4 إجراءات جديدة تتعلق باستئناف حركة النقل المتوقفة في ظل تفشي فيروس كورونا الذي حصد أرواح المئات وأصاب أكثر من 28 ألفًا، حسبما أعلن المسؤول بالوزارة تساي توان جيه.

يتمثل الإجراء الأول، وفق المسؤول الصيني، في التأكد من تطهير عربات ومحطات النقل العام. وثانيًا؛ سيتم تعزيز أعمال قياس درجة حرارة الركاب الذين يدخلون ويغادرون المحطات العامة. وثالثًا؛ تعزيز العمل للتحكم في معدل كثافة الركاب في مركبات النقل لتوفير مساحة أكثرلهم. ورابعًا؛ تسجيل معلومات الركاب بشكل جيد.

جاء ذلك خلال كلمة بمؤتمر صحفي عقده مجلس الدولة الصيني، الخميس، لتقديم معلومات حول أساليب مكافحة تفشي الوباء الفيروسي القاتل، بما في ذلك اتخاذ التدابير للوقاية والسيطرة على تفشي الفيروس خلال رحلات العودة بعد عيد الربيع واستئناف خدمات النقل، حسبما أورد التليفزيون الصيني الرسمي.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الصين إلى 563 شخصا على الأقل حتى الآن.