"شنقت نفسها بطرحة".. انتحار طالبة لمرورها بأزمة نفسية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:
أقدمت طالبة على الانتحار شنقًا، اليوم الخميس، داخل غرفة بمنزل أسرتها بمركز دشنا في قنا، وذلك إثر تعرضها لأزمة نفسية.
وقال مصدر بالصحة، إن أسرة الطالبة "أسماء.ب" 17 سنة، وجدتها معلقة من رقبتها بـ"طرحة قماش" في سقف الغرفة، فأسرعوا بها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة.
حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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