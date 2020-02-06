حلم الدكتوراه وأسباب أخرى.. لماذا فضّل 4 مصريين البقاء في موطن كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود عبدالرحمن:

في الوقت الذي سارع فيه 304 مصريين من المقيمين بمدينة ووهان الصينية لحمل أغراضهم والعودة إلى مصر، خوفاً على أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا الجديد؛ ظل هناك 43 مصريا هم باقي الجالية المصرية التي تقيم بالمدنية.

واختلفت الأسباب التي منعتهم من مغادرة الصين، بعضهم فضلوا البقاء خوفًا من ضياع أحلامهم، مثل "السيد نشيوي" الذي آثر البقاء هناك، كي يستكمل دراساته للحصول على درجة الدكتوراه التي عانى من الغربة بسببها لسنوات "باقي على تحقيق حلمي 5 شهور وممكن لو رجعت مصر معرفش أرجع تاني الصين".

منتصف 2010، سافر السيد نشيوي، باحث بمركز بحوث الصحراء، إلى مدينة ووهان الصينية، بعدما حصل على منحة مقدمة من جامعة هواتشونغ للعلوم الزراعية للحصول على درجة الدكتوراه. اصطحب أسرته من محل إقامته بإحدى القرى بمحافظة الشرقية، بعدما وفرت له الجامعة مكانًا خاصًا للإقامة، وبعد وصوله ألحق أطفاله بالمدراس الصينية "مدة تحضير الدكتوراه 4 سنوات وقلت مينفعش أبعد عنهم الفترة دي".







على مدار 10 سنوات قضاها "السيد" بالصين، حصل على الدكتوراه، بعدها بدأ مهمة علمية لدراسة أبحاث ما بعد الدكتوراه، ونظرًا لتفوقه العلمي أسندت الجامعة مشروعا بحثيا له ضمن برنامج ممول من الحكومة الصينية، وفق ما يذكر.

ظلّ لمدة عامين بداية من 2018، منشغلًا في تنفيذ مشروعه البحثي، زرع النباتات في الصوب الخاصة بالزراعة، ليتفاجأ منذ أيام بتفشي فيروس كورونا الذي يحصد الأرواح داخل المدينة الصينية التي يقيم بها، حيث توفى 563 شخصا، وأصيب أكثر من 28 ألف شخص.

"فضلت البقاء هنا حفاظًا على تجاربي البحثية خاصةً إني مش عارف الوضع هينتهي إمتى لو رجعت"، يقول السيد، الذي أصابته الحيرة بعدما أعلنت مصر إجلاء المصريين الموجودين في ووهان والراغبين في العودة إلى وطنهم. "أرجع مصر ولا أفضل في الصين"، كان قرار الاختيار صعبًا.

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يقول السيد: "بغض النظر عن الخطر كنت مطالبا بتقديم تقرير شهري عما تم تنفيذه من المشروع"، لذا لم يكن هناك مفر من قرار البقاء، مع الالتزام بالتعليمات الصحية التي أوصت بها السلطات الصينية للوقاية من الإصابة بالفيروس. "اللي شجعني أقعد عدم وجود أسرتي بالصين"، فقبل انتشار الفيروس بأسبوعين، أرسل "السيد" زوجته وأطفاله إلى مصر لقضاء الأجازة كما يفعل كل عام، ثم العودة إلى الصين مرة أخرى مع بداية الدراسة "عودتهم كانت الشهر الجاري بس الحمد لله هما في أمان" يقولها الرجل.

كذلك فضّل "مصطفى محمود"، مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة المنيا، عدم العودة إلى مصر، لتحقيق حلمه بالحصول على درجة الدكتوراه، خاصة وأنه لم يتبقى على اكتمال حلمه سوى أشهر قليلة، بجانب أنه يحمل تقديرًا للصين، ويعتبر بقاءه بمثابة مساندة للدولة التي عاش فيها لسنوات "مينفش نسيب البلد نتيجة تعرضها لفيروس أو أزمة".

صيف 2016، حصل مصطفى على منحة مقدمة من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، لنيل درجة الدكتوراه في تخصص الاتصالات والإلكترونيات. وجدها فرصة ثمينة لطالما كان يحلم بالحصول على الدكتوراه من جامعة أجنبية، شدّ الرحال برفقة زوجته وطفلته الصغيرة متجهًا إلى مدينة "ووهان"، عاش فيها 4 سنوات في هدوء واستقرار، قبل أن يظهر فيروس كورونا.

مع الفزع الذي صاحب انتشار الفيروس، وتوارد أنباء وجود وفيات بسببه، مسّ الخوف الباحث المصري "بس كنا فاكرين الموضوع هيعدي عادي" لتعلن السلطات الصينية حالة الطوارئ وفرض مجموعة من التعليمات أهمها حظر السفر من مدينة ووهان والعزل بسبب سرعة انتشار الفيروس.

حيرة "السيد" ما بين العودة أو البقاء مر بها "مصطفى" أيضًا، ليقرر في اللحظات الأخيرة قبل الإجلاء، عدم العودة بالاتفاق مع أسرته التي تقيم معه بالمدينة حتى الانتهاء من الدراسة والالتزام بالتعليمات الصحية "دي آخر سنة ليا وفي متطلبات للتخرج كنت خايف لما أرجع مصر مقدرش أعملها".





كان "محمد علي"، مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعة الأزهر، المقيم بمدينة ووهان، قد قرر العودة إلى مصر، لكن قرار السلطات الصينية بأنها لن تسمح لأي مصري بالصعود إلى الطائرة ودرجة حرارته أعلى من 37%، خوفًا من احتمالات الإصابة بالفيروس وإمكانية انتشاره "لسوء حظي أن أولادي جالهم دور برد قبل السفر، ودرجة حرارتهم ارتفعت عن النسبة المحددة للسفر"، فكانت مفاجأة بالنسبة له.

منذ انتشار الفيروس بالمدينة، كان محمد حريصًا على قياس درجة حرارة أطفاله من وقت إلى آخر "خُفت أروح المطار يمنعوهم من السفر ويدخلوهم حجر صحي في المطار"، لذا فضل البقاء في المنزل وعدم العودة حتى تستقر حالتهم الصحية والتواصل مع السفارة المصرية لترتيب عودته إلى الوطن.

" أثناء زيارتي لأحد أصدقائي خارج ووهان فرضت السلطات الصينية الحظر ومعرفتش أرجع" قالها محمد معتصم، مدرس بإحدى الجهات البحثية بمصر والذي سافر للحصول على أبحاث ما بعد الدكتوراه إلى الصين "كان نفسي أرجع مصر بس معرفتش أرجع ووهان مرة أخرى"، يقولها بحزن.

عقب انتشار الفيروس وقبل إعلان السلطات الصينية الحظر داخل مدينة ووهان، قرر محمد الذهاب إلى مدينة تشانشا التي تبعد عن ووهان ما يقارب من 450 كيلو مترا، لزيارة أحد أصدقائه، كما كان يفعل كل عام منذ سافر إلى الصين عام 2015. وتفاجئ بعد مغادرته بقرار من السلطات الصينية بفرض الحظر على مدينة ووهان، أعقبه قرار السلطات المصرية بإجلاء المصريين المتواجدين بالمدينة إلى وطنهم "مكنتش عارف أعمل إيه مش عارف أرجع المدينة تاني عشان أنزل مصر".

محاولات عديدة فعلها محمد للعودة إلى مدينته ووهان للعودة إلى مصر ضمن العائدين، إلا أن محاولاته كلها باءت بالفشل، ليقرر بعدها البقاء مع صديقه حتى فك الحظر والعودة إلى مصر.