سفير الصين ببريطانيا: ردَّ الفعل العالمي تجاه فيروس كورونا مبالغ فيه

وصف السفير الصيني لدى بريطانيا ليو شياو مينج، ردَّ الفعل العالمي تجاه فيروس (كورونا) بالمبالغ فيه، موجهًا انتقاداته إلى تعامل الإعلام مع القضية.

ودعا السفير - حسبما ذكرت قناة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم الخميس - إلى التجاوب المتعقل

مع الأمر، مشيرًا إلى وجود تمييز يستهدف المجتمع الصيني.. مطالبًا باحترام بلاده وطريقة تعاملها مع المرض والتي فاقت لوائح منظمة الصحة العالمية.كما أشاد بتعامل الصين مع المرض وقدرتها على التغلب على الفيروس، قائلًا:"إن أي آثار سلبية على اقتصاد البلاد هي مؤقتة".يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فيروس (كورونا) حالة طوارئ عالمية بعد تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة ومئات الوفيات داخل الصين وخارجها، ويعتقد أن مركز انتشار الفيروس هو مدينة "ووهان" الصينية.