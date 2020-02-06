أعلن قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو غدًا الجمعة في مدينة سوتشي الروسية لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
وذكر المكتب الإعلامي للكرملين - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - " أن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية بين موسكو ومينسك، والتي تشملمسألة توحيد البلدين".
يُذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أكد في وقت سابق، أن بلاده أحرزت تقدمًا هائلًا في علاقات التعاون الثنائي مع روسيا.. مُشيرًا إلى أن البلدين لديهما العديد من الملفات التي يتعين العمل عليها خلال الفترة المُقبلة وعلى رأسها ملف توحيد البلدين.
وأشار لوكاشينكو - خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير يوتين في الـ20 من ديسمبر الماضي في مدينة سان بطرسبرج الروسية - إلى أن اتفاقية الدولة الموحدة تعد إنجازًا كبيرًا لعلاقات التعاون القائمة بين روسيا بيلاروسيا .. موضحًا : "حتى إذا لم نشرع في تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل، فهذا لا يعنني أننا سلكنا طرقًا منفصلة، كما حدث على سبيل المثال بين روسيا وبعض الدول الأخرى للاتحاد السوفيتي: مثل أوكرانيا ودول البلطيق".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: محادثات بين بوتين ولوكاشينكو في سوتشي الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.