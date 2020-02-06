الحكومة اللبنانية تُقر خطة الإنقاذ

وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، على بيان لسياسة الحكومة، يتضمن خطة إنقاذ مالية مع تعديلات طفيفة، قبل عرضه على البرلمان.
وحددت مسودة البيان الحكومي خططًا عريضة لمعالجة أزمة مالية عميقة تشمل خفض أسعار الفائدة وإعادة رسملة البنوك وإعادة هيكلة القطاع العام والسعي للحصولعلى دعم من المانحين الدوليين.
وتدعو الخطة إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة.
وشملت مقترحات البيان الوزاري، الإسراع في إجراء دورة التراخيصالثانية في قطاعي النفط والغاز، وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح القطاع، وكذلك إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية ومكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية.
ولم يتضح على الفور التعديلات التي أدخلت على الخطة، التي ستقدم إلى البرلمان للتصويت بموجبها على إعطاء الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة حسان دياب، التي تم تشكيلها الشهر الماضي.
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