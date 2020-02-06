القصر المسكون.. هجره مالكه في الإمارات من هول ما رأى

انتشرت أنباء عن قصر مسكون بالجن يتمركز على هضبة صغيرة في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

القصر يقع في منطقة الظيت، بدأت الرحلة، مبنى شامخ بتصاميمه الفخمة، هجره مالكه لهول ما رأى من أعمال جن وسكان سفليين للمنزل، بحسب ما أطلعنا عليه سكان المنطقة، الذين أكَّدوا أن مالك القصر غادره بعد محاولات عديدة لإخراج الجن منه، فيما وصل الخيال ببعضهم إلى الاعتقاد بأن البلدية "تخشى هدمه حتى لا يؤذيها الجان.

أكد مالك القصر الحالي أنه في يوم من الأيام، كان ملك وزير الدولة لشئون

المجلس الأعلى عام 1973، الشيخ عبدالعزيز بن حميد القاسمي، لكنه لا يعرف أنه حُكم على هذا القصر أن يظلَّ مهجورًا لـ30 عامًا.

وعلى ذلك قررَّ المالك الحالي للقصر القاسمي، طارق الشرهان، أن يعيد ترميم وتصميم هذا المكان المهجور، بحيث يعيدنا به 30 عامًا إلى الوراء.

سبب تسمية القصر القاسمي بـ "المسكون" أو "الغامض"؟

Advertisements

وبعد الانتهاء من عملية البناء، التي بدأت في عام 1985 حتى عام 1991، بدأت تظهر أساطير الجن حول القصر القاسمي،

كونه ظل مهجورًا حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من التماثيل واللوحات الفنية.

قال الشرهان، في حديثه مع موقع CNN بالعربية:"بعد شرائي للقصر، اكتشفت أن أساطير الجن ليس لها أساس من الصحة، فهو يحتضن تحفًا فنية تستحق إعادة ترميمها والاهتمام بها أكثر".

وبسبب دخول الزوار إلى القصر سابقًا، بطريقة غير رسمية، كان يتسبب بعضهم في كسر المقتنيات أو الرسم على الجدران باللون الأحمر. الأمر الذي جعل غالبية الأشخاص مقتنعًا بفكرة أن مرتكب هذه الأعمال هو الجن وحده.

ولم يرد الشرهان أن تظل هذه السمعة مرافقة للقصر القاسمي مدى الحياة، دون أن يرى الزوَّار ما يُوجد داخل هذه التحفة الفنية. وبدوره، يسعى الشرهان اليوم إلى تطوير القصر بأساليب وطرق مختلفة.