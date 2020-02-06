خادم الحرمين يبعث للسيسي رسالة تتعلق بالتعاون الاستراتيجي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية برسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الرسالة أكدت متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وشددت الرسالة، التي نقلها وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بوزارة الخارجية السعودية أحمد عبد العزيز قطان، على مواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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