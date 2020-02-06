بريطانيا تكتشف ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلن مصدر طبي في بريطانيا، اليوم الخميس، التأكد من إصابة شخص ثالث بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

وقال كريس ويتي كبير الأطباء في إنجلترا "اكتشفنا إصابة مريض آخر بفيروس كورونا مما يرفع العدد الكلي للمصابين في المملكة المتحدة إلى ثلاثة".

وتابع "لم يصب هذا الشخص بالفيروس داخل المملكة المتحدة".

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض إلى 563 حالة في الصين فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس في أرجاء الصين أكثر من 28 ألف إصابة.

وأكدت نحو 25 دولة وجود حالات إصابة على أراضيها بالفيروس الذي ظهر أولا في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان بمقاطعة هوباي وسط الصين أواخر شهر ديسمبر الماضي.

وما يزال آلاف الأشخاص عالقين، اليوم الخميس، على متن سفينتين سياحيتين في آسيا، فيما أظهرت الفحوص إصابة 20 شخصا بالفيروس على واحدة منهما.

في هونج كونج، أمضى 3600 شخص من الركاب وأفراد الطاقم ليلة ثانية على متن السفينة السياحة "ورلد دريم"، في وقت تجري السلطات فحوصا طبية بعد رصد ثماني إصابات لركاب سابقين بالفيروس.

وذكر مسؤولو صحي في هونج كونج أنهم طلبوا، اليوم، من نحو 5000 شخص كانوا في رحلات على متن السفن منذ منتصف يناير الماضي، الاتصال بهم.

ويعيد انتشار فيروس كورونا ذكريات مخيفة في المدينة التي شهدت وفاة نحو 300 شخص بفيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحادّ) الذي ينتمي لنفس سلالة كورونا.