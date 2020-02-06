السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين

أكدت السعودية، أنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.

وقالت المديرية العامة للجوازات وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية(واس)، إنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.