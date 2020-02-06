"ترامب للأبد".. "الشيوخ الأميركي" يبرئ الرئيس في تصويت تاريخي

برأ مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب، خلال مساءلة أنقذه فيها رفاقه الجمهوريون الذين احتشدوا لحمايته قبل تسعة أشهر من انتخابات رئاسية سيسعى خلالها للفوز بفترة ثانية بالبيت الأبيض.

ونجا ترامب، رجل الأعمال الذي تحول إلى السياسة والبالغ من العمر 73 عاماً، من ثالث مساءلة يخضع لها رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، في أصعب فصل من فصول رئاسته العاصفة.

وفي تصويت شهد اختلافاً واضحاً بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، برئت ساحة ترامب أمس الأربعاء، من تهمتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون في 18 ديسمبر، وكانت الأصوات المؤيدة لإدانة ترامب أقل بوضوح من غالبية الثلثين المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد لعزله من منصبه بموجب الدستور الأميركي.

وبتأييد 52 عضواً مقابل رفض 48 عضواً، أقر مجلس الشيوخ تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة التي وجهت إليه فيما يتعلق بطلبه من أوكرانيا التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن الساعي لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر.

وانضم السناتور الجمهوري ميت رومني إلى الديموقراطيين في التصويت بإدانة ترامب في هذا البند، ولم يؤيد أي ديموقراطي التبرئة.

ثم أقر مجلس الشيوخ بتأييد 53 عضواً مقابل اعتراض 47 تبرئة ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس من خلال منع شهود وحجب وثائق سعى المجلس للحصول عليها. وانضم رومني إلى بقية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في تأييد تبرئة ترامب من هذه التهمة، ولم يؤيد أي ديموقراطي تبرئته فيها.

وقال مسؤول كبير بالإدارة إن ترامب تابع التصويت مع كبار مساعديه في قاعة طعام بالبيت الأبيض يستخدمها كمكتب خاص. وقال ترامب إنه سيلقي بياناً عاماً الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس "للتحدث عن نصر بلدنا على مخطط المساءلة".

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وعلى "تويتر" نشر الرئيس تسجيلاً مصوراً يظهر لافتات لحملات انتخابية يخوضها في 2024 وما بعدها، وينتهي بعبارة "ترامب للأبد". ويقصر الدستور مدة الرئاسة على فترتين كل منهما أربع سنوات.

وقال براد باسكال مدير حملة ترامب في بيان "برئت ساحة الرئيس ترامب تماماً وحان الوقت الآن للعودة للتركيز على شؤون الشعب الأميريكي".

وأشاد البيت الأبيض بتصويت مجلس الشيوخ ووصف عملية المساءلة بأنها "حملة... قامت على سلسلة من الأكاذيب".

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وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان "اليوم، انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديموقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد ترامب، وكما كنا نقول طوال الوقت "هو ليس مذنباً".