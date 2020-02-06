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كشفت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تشكيل وحدة بالجيش تحاكي المقاومة في التدريبات وفي العمل بالميدان.
وذكرت الصحيفة، أن الوحدة ستعمل كفريق ممتد يحاكي قوات المقاومة الفلسطينية في التدريبات العسكرية.
وأوضحت أن الوحدة جاهزة للعمل في نوفمبر المقبل، وسيخدم بها 200 جندية من الإناث الملتحقات بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسيكون اسمها ”الوحدة الحمراء“.
وبحسب ”هآرتس“، ستعمل الوحدة بطريقة مماثلة لتلك الخاصة بـ“السرب الأحمر“ في سلاح الجو الإسرائيلي، الذي تم إنشاؤه منذ حوالي 15 عاما.
وكانت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتحت باب التجنيد في وحدة جديدة تم إنشاؤها في الجيش، تسمى الوحدة ”متعددة الأبعاد“، والتي تشمل فرقا من أسلحة المشاة والاستخبارات والهندسة وطواقم جوية.
كانت هذه تفاصيل خبر لمحاكاة أساليب المقاومة الفلسطينية..الجيش الإسرائيلي ينشئ “الوحدة الحمراء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.