كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعلن عن إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، عن إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد الذي اجتاح العالم، حسبما ذكرت قناة العربية.

ونشر فيروس كورونا، الذعر في العديد من البلدان، لاسيما مع إعلان منظمة الصحة العالمية حال الطوارئ، في حصد الأرواح.

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وأعلن التلفزيون الرسمي بالصين، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير/ شباط.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة.