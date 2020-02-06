كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام إلى 12 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت فيتنام، اليوم الخميس، حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا، ليصل المجموع إلى 12 حالة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن كلتا الحالتين الجديدتين مواطنان فيتناميان من مقاطعة فينه فوك الشمالية وكانا على اتصال وثيق بالمرضى الذين تم اكتشافهم من قبل. وقد تجاوز عدد القتلى في الصين جراء تفشي فيروس كورونا الي 500 شخص.

وقد أفادت وسائل الإعلام الحكومية في فيتنام، يوم الثلاثاء، بفرض الحجر الصحي علي الفيتناميين العائدين من الصين، حيث أدى وباء الفيروس الجديد إلى مقتل أكثر من 420 شخصًا.

سيتم عزل 950 شخصا فى معسكرين عسكريين خارج هانوى لمدة 14 يوما على الاقل، وفقا لما ذكره راديو صوت فيتنام الرسمى.

لم يذكر التقرير متى سيعودون إلى فيتنام، لكنه قال إنهم سيصلون إلى مطار نوي باي في هانوي ومطار فان دون في مقاطعة كوانغ نينه.

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ونقل التقرير عن نجوين فيت تانج،كبير أطباء الجيش في هانوي، قوله "خلال فترة الحجر الصحي، سيتم نقل أي شخص يظهر عليه أعراض الحمى إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن التجارة عبر الحدود بين فيتنام والصين "غير مشجعة" وأعلنت يوم الأحد أنها ستحظر جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

أكدت وزارة الصحة الفيتنامية حدوث حالة أخرى من الإصابة بفيروس كورونا الجديد يوم الثلاثاء، مما رفع عدد الحالات في البلاد إلى تسع حالات.

وكانت آخر حالة مؤكدة في رحلة من ووهان الصين، إلى فيتنام، وكانت على اتصال وثيق بثلاثة مرضى سابقين تم اكتشافهم في 30 يناير.

تقتصر الحالات حاليًا على أربع مقاطعات من أصل 63 مقاطعة في فيتنام.