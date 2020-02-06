كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لنتنياهو على عملية دهس الجنود الإسرائيليين بالقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إلقاء القبض على منفذ عملية الدهس التي وقعت فجر اليوم الخميس، مسألة وقت لا غير.

وقد أفادت قناة روسيا اليوم، بإصابة 14 جنديًا إسرائيليًا تابعين لـ"لواء جولاني" كانوا في جولة بمدينة القدس، أحدهم إصابته خطيرة، جراء عملية دهس.

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وذكرت القناة، أن هؤلاء الجنود كانوا في جولة بالقدس في طريقهم نحو حائط البراق، وأن سائق السيارة التي قامت بعملية الدهس هرب من موقع الحادث وتقوم الشرطة الإسرائيلية حاليا بالتقصي والتحقيق للقبض عليه.



