كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا.. مصنع الكمامات يعمل على زيادة الإنتاج وسط تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعمل مصنع كمامات غرب فرنسا على زيادة الإنتاج وسط تفشي فيروس كورونا الجديد، حيث أنه يصنع بالفعل نحو 100 مليون كمامة سنويًا، لكن الطلب المتزايد بسبب تفشي الفيروس يعني أنه يضيف فريقًا ثالثًا إضافيًا ويزيد الإنتاج إلى سبعة أيام في الأسبوع.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، يكافح المصنع، الذي تملكه مجموعة المستلزمات الطبية الكندية ميديكوم، لتلبية عدد كبير من الطلبات من الصيدليات والمستشفيات في أوروبا وأجزاء من آسيا، وفي مقدمتها الصين - حيث قتل الفيروس أكثر من 500 شخص - هونج كونج وسنغافورة.

وقال جويلوم لافردور المدير التنفيذي للعمليات في ميديكوم لـ"رويترز" في المصنع: "منذ تفشي الفيروس في الصين، تضاعف الطلب بمقدار خمسة ونحن نحاول الاستجابة لذلك في أسرع وقت ممكن".

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وأضاف: "لا يمكننا الاستجابة لكل هذا الطلب الجديد بين عشية وضحاها، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتعزيز التصنيع."

يقول أحد المصانع الأربعة في ميديكوم التي تنتج الكمامات، إنها ستوظف 30 موظفًا جديدًا من بين 100 من العاملين لديها بالفعل وتتحول إلى سبعة أيام في الأسبوع بحلول نهاية فبراير.

تقوم هانيويل، مولديكس و 3 إم بتصنيع كمامات الوجه.

على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية توصي باستخدامها فقط من قبل الأشخاص الذين لديهم أعراض فيروس وتقول إنهم لا يضمنون الحماية من العدوى، فإن الكمامات تطفو أيضًا على رفوف الصيدلية.