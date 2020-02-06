كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدينة صينية تتهم جارتها التي تضررت بشدة بسرقة أقنعة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتُهمت مدينة صينية بها 8 حالات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد باعتراض شحنة من الأقنعة الجراحية المتجهة إلى بلدية بها 400 حالة إصابة، مما أثار غضبها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، أفادت وسائل الإعلام الحكومية، أن حكومة مدينة دالي، في مقاطعة يونان الجنوبية الغربية، اتُهمت هذا الأسبوع بتقديم "طلب طارئ" لشحنة من الأقنعة المتجهة إلى بلدية تشونجكينج التي تضررت بشدة.

وطلبت تشونجكينج من دالي إعادتها لكن حكومة دالي قالت يوم الأربعاء، إنها وزعت بالفعل 598 صندوقاً من الأقنعة وبالتالي لم تستطع استردادها.

أثارت دالي غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، حيث اتهم العديد من المستخدمين المدينة بالسرقة.

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حتى المستشفيات في ووهان، تواجه إمدادات متضائلة. وقد دعت المدينة، التي لديها أكثر من 10000 حالة مؤكدة للعدوى، إلى دعم الجمهور لمستلزمات الحماية مثل الأقنعة والبدلات.

الموارد الطبية ممتدة للغاية في جميع أنحاء الصين مع ارتفاع حالات الإصابة وعدد القتلى.

قالت الحكومة المركزية يوم السبت، إن رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج طلب من الاتحاد الأوروبي مساعدة الصين في الحصول على إمدادات طبية عاجلة.

المستشفيات والبلدات والمدن في جميع أنحاء الصين تسعى جاهدة لإمدادات المعدات، على وجه الخصوص أقنعة واقية، حيث أن عدد حالات فيروس كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان الوسطى في ديسمبر، يقترب من 30000، وما يقرب من 600 شخص لقوا حتفهم.