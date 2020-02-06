كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الصيني: رد فعل بريطانيا مبالغ فيه على تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السفير الصيني في لندن، ليو شياو مينغ، اليوم الخميس، بأن نصيحة بريطانيا لمواطنيها بمغادرة الصين بسبب تفشي فيروس كورونا في مقاطعة هوبي كانت رد فعل مبالغ فيه.

وحسب وكالة "رويترز"، أضاف ليو شياو مينغ، عندما سئل خلال مؤتمر صحفي عما إذا كانت السلطات الصينية قد تم استشارتها بشأن النصيحة: "لقد أخبرناهم أن رد الفعل المفرط ليس مفيدًا. طلبنا منهم أخذ نصيحة منظمة الصحة العالمية لتقديم استجابة معقولة. لا رد فعل مبالغ فيه."

وقد أعربت الصين عن قلقها لوالد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من أنه لم يبعث برسالة دعم شخصية لبكين بشأن تفشي فيروس كورونا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية، التقى والد رئيس الوزراء ستانلي جونسون، بالسفير الصيني ليو شياو مينغ، وعبر من خلال البريد الإلكتروني عن قلقه للمسؤولين البريطانيين، كما أوردت وكالة "رويترز".

Advertisements

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية، كتب ستانلي جونسون إلى المسؤولين البريطانيين: "فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، من الواضح أن السيد ليو كان قلقًا من عدم وجود اتصال مباشر بين رئيس الوزراء ورئيس الدولة أو الحكومة الصينية فيما يتعلق برسالة شخصية أو مكالمة هاتفية".

وأوضح "جونسون"، أنه أثار إمكانية قيام ابنه بزيارة الصين في أكتوبر لحضور مؤتمر دولي حول التنوع البيولوجي، مؤتمر كوبنهاغن للتغيرات المناخية، والذي سيعقد في مدينة كونمينغ.

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الخميس، بأن 1153 مصابًا بفيروس كورونا الجديد، خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم.

وأعلنت اللجنة الوطنية الصحية أن 261 شخصاً خرجوا من المستشفيات، أمس الأربعاء وحده، بعد شفائهم، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 563 شخصاً على الأقل، والإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 28018، وفق السلطات الصحية الصينية اليوم.