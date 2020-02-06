بطل الفيلم الشهير “سبارتوكس” يرحل عن عمر 103 سنوات

توفي الممثل الأمريكي، كيرك دوغلاس، أول أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 103 سنوات، مخلفا وراءه مسيرة حافلة امتدت إلى 60 سنة.

وكان أشهر أعمال الممثل الراحل الفيلم المعروف “سبارتاكوس”، الذي صدر عام 1960، ولعب فيه دور البطولة.

وأعلن مايكل، ابن كيرك دوغلاس، وفاة والده في بيان قال فيه: “ببالغ الحزن أعلن، وإخوتي عن رحيل كيرك دوغلاس عنا اليوم.. هو أسطورة من العصر الذهبي للأفلام، ولكنه بالنسبة إلينا أب بكل بساطة”.

وترشح الممثل الراحل للأوسكار ثلاث مرات، عام 1949عن في فيلم بعنوان البطل، وترشح مرة أخرى عن فيلم السيء، والجميلة، عام 1952، ثم عن فيلم شهرة الحياة في المرة الثالثة، وقد منحته أكاديمية الفنون المشرفة على جوائز الأوسكار، الجائزة الفخرية في عام 1996، تقديرا لخمسين سنة في هذا المجال.

وكان الراحل قد قرر إنهاء مسيرته، عام 2000 عندما كان عمره 83 سنة.