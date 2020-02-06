5 أندية عالمية “تتربص” بميسي.. “لاغازيتا” الإيطالية: “بإمكانه المغادرة مجانا”

تحدثت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، عن إمكانية مغادرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لبرشلونة، نهاية الموسم الجاري بشكل مجاني.

من جهتها، قالت “ماركا” الإسبانية إن مستقبل ميسي مع برشلونة يلفه الكثير من الغموض، مبرزة أن الأخبار القادمة من إيطاليا تحدثت عن إمكانية رحيله.

وشددت “لاغازيتا” على كون مجموعة من الفرق تستعد لخطب ود ميسي في أفق التعاقد معه من خلال استغلال بند بالعقد، الذي يربطه ببرشلونة، يتيح إمكانية انتقاله بشكل مجاني متم كل موسم شريطة إخطار الفريق قبلها بشهر واحد.

وكشف المصدر ذاته عن هوية الفرق التي ترغب في التعاقد مع ميسي، مبرزا أن الأمر يتعلق بكل من سان جيرمان الفرنسي، ماشيستر يونايد، والسيتي الانجليزيين، ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين.