وزارة الصحة تقرر فتح الزيارات العائلية للطلبة المحجور عليهم صحيا في مكناس

قررت وزارة الصحة، فتح باب الزيارات العائلية للطلبة المغاربة العائدين من مدينة ووهان الصينية، والموجودين تحت إجراءات الحجر الصحي بمستشفى سيدي سعيد بمدينة مكناس.
مصادر في الوزارة، أكدت أن الزيارات العائلية ستكون ابتداء من اليوم الخميس 6 فبراير، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال.
وكان الملك محمد السادس قد وجه تعليماته للمصالح الحكومية، بتخصيص طائرة لإعادة الطلبة المغاربة من مدينة ووهان الصينية، معقل وباء كورونا، حيث تمت يوم الأحد الماضي عملية إعادتهم.
وأكدت وزارة الصحة في وقت سابقد أن جميع الطلبة العائدين والبالغ عددهم 167 شخصا، يتمتعون بحالة صحية جيدة.
وتم استقبال العائدين بكل من مستشفى سيدي سعيد بمكناس، والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، لوضعهم تحت المراقبة الطبية الدقيقة لمدة 20 يوما، حيث تشرف على رعايتهم فرق طبية وتمريضية مكونة ومدربة لهذا الغرض.
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