إصدار جديد للروائي المغربي عبد الله بيضاء

كشف الروائي عبد الله بيضاء، عن جديد إنتاجاته الأدبية، حيث نشر مطلع الأسبوع الجاري مجموعة قصصية جديدة تحت عنوان “الجلاليب الخضراء تنتحر”.

وبعد ثلاث روايات سابقة، يقدم المؤلف عبد الله بيضاء، في مجموعته القصصية المكونة من ثلاثة عشر قطعة، سمفونية تتأرجح بين الحلم والواقع والفكاهة والمأساة والذاكرة ومصائدها ومناطق الاضطراب وسحر الكلمات والكتابة والشكوك والفرضيات.

ومن خلال إعطاء المجموعة عنوانها، تعلن القصة القصيرة “الجلاليب الخضراء تنتحر”، عن نبرة هذا الغوص في الكون المتنوع الذي يطمح المؤلف إلى تشخيصه”.

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ومن عناوين القصص داخل المجموعة :”منطقة الاضطرابات”، “الكتابة من لا شيء”، “المصعد للسقالة”، “الكذبة الأخيرة”، “رائحة الخطيئة”، “القط الإرهابي”، “ديوجين، خير الدين وأنا”.

ويجمع عبد الله بيضاء، بين عمله كأستاذ باحث في الأدب الفرنسي بجامع محمد الخامس باباط، وكونه روائيا وكاتب قصة قصيرة، حيث نشر من بين اصدارات أخرى: “أصوات خير الدين” (2007)، “عن الكتب، مقالات في الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية”(2011)، “الوثبة الأخيرة” (2014)، “كلب يمر” (2016)،”وصية كتاب” (2018).

وتم توشيح عبد الله بيضاء عام 2012 بشارة فارس في وسام الفنون والآداب في الجمهورية الفرنسية.