بطل "سبارتاكوس" يرحل عن عمر ناهز 103 أعوام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رحل الممثّل الأميركي كيرك دوغلاس، نجم السينما وبطل "سبارتاكوس" و"ذا فايكينغز" ، الّذي حارب المصارعين والملاكمين على الشاشة وداخل هوليوود، مساء أمس، الأربعاء، عن عمرٍ ناهز 103 أعوام.

وأعلن الممثل الأميركي مايكل دوغلاس في تصريح حصري لمجلة "بيبول" يوم الأربعاء أنّه "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوغلاس عنا اليوم عن عمر 103 أعوام"، بعد أن "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان يمثل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها معيارا نطمح جميعا للوصول إليه".

الابن والأب دوغلاس (أ ب)

وأضاف دوغلاس الابن أنّ "عاش كيرك حياة طيبة، وترك إرثا من الأفلام سيبقى لأجيال قادمة وسجلا معروفا من أعمال الخير سعى خلاله لمساعدة الناس وإحلال السلام في الكوكب"، مضيفا أنه "فخور جدا" لأنه ابنه.

وشارك دوغلاس الأب في أكثر من 90 فيلما في مسيرة امتدت لأكثر من سبعة عقود وجعلته أفلام مثل "سبارتاكوس" واحدا من أكبر نجوم الشباك في الخمسينات والستينات؛ كما لعب أيضا دورا رئيسيا في كسر قائمة هوليوود السوداء التي تضم ممثلين ومخرجين ومؤلفين جرى تهميشهم مهنيا بسبب صلات بالحركة الشيوعية في الخمسينات. وقال دوغلاس إنه فخور بهذا أكثر من فخره بأي فيلم قدمه.

وأصيب كيرك دوغلاس بجلطة دماغية في عام 1996 وهو في الثمانين من عمره، أثرت على قدرته على الكلام وعلى أعصاب وجهه. لكنه حضر بعدها بأسبوعين حفل أوسكار لتسلم "جائزة إنجاز العمر" عن مجمل أعماله. واستمر في أداء أدوار صغيرة حتى عام 2008 لكنه قال إن الجلطة جعلت لديه رغبة في الانتحار.

وقال لمجلة "باريد" في عام 2014 "الفكاهة أنقذتني"، موضحًا أنّ "في البداية ظننت أن حياتي انتهت، لكن عندما وضعت المسدس في فمي خبط إحدى أسناني. تأوهت ثم انفجرت في الضحك. أيوقفني وجع في الأسنان عن الانتحار؟".

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وفي إحدى مرات ظهوره الأخيرة أمام الجمهور، بدا ضعيفا يكاد صوته يكون غير مسموع وهو جالس على كرسي متحرك يساعد زوجة ابنه كاثرين زيتا جونز في تقديم إحدى جوائز الأوسكار في كانون الثاني/ يناير 2018.

وقد مكنته ملامح وجهه من أداء أدوار الشخصيات القوية الحادة، وكان شخصا كثير المطالب حتى أنه اشتهر في سنوات نجوميته بأنه هو الذي يوجه المخرجين.

نجا كيرك دوغلاس من حادث طائرة هليكوبتر مات فيه اثنان عام 1991. وقد نشر عدة كتب منها كتاب يتضمن شعرا ونثرا وصورا في عام 2014.

أسس مؤسسة دوغلاس الخيرية، وفي 2015 أعلن هو وزوجته آن عزمهما التبرع بثروته التي تقدر بنحو 80 مليون دولار في أعمال خيرية متعددة منها إقامة دار للنساء الشريدات ومدرسة عامة في منطقة لوس أنجليس، وجامعة سان لورانس ومستشفيات.

وتبرع في عيد ميلاده التاسع والتسعين عام 2015 بمبلغ 15 مليون دولار لصندوق السينما والتلفزيون للمساعدة في بناء منشأة لإيواء العاملين بهذا القطاع ممن يعانون من الألزهايمر.